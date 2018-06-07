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هاليب تبلغ نهائي رولان غاروس وتضمن استمرارها بصدارة التصنيف

الرياضة

هاليب تبلغ نهائي رولان غاروس وتضمن استمرارها بصدارة التصنيف
AFP
سيمونا هاليب
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بلغت الرومانية سيمونا هاليب للمرة الثالثة في مسيرتها الاحترافية والثانية تواليا المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة بفوزها الخميس على الإسبانية غاربيني موغوروزا 6-1 و6-4.

وبفوزها، ضمنت هاليب المصنفة أولى وخسرت نهائي العام الماضي أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو وما زالت تبحث عن لقبها الأول في الغراند سلام، ضمنت البقاء في صدارة التصنيف العالمي عقب نهاية البطولة.

وتلتقي هاليب ذات الـ26 عاما في النهائي الثالث لها في رولان غاروس، إحدى الأمريكيتين سلون ستيفنز العاشرة أو ماديسون كيز الثالثة عشرة.

المصدر: أ ف ب

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