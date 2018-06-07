تغريم بشيكتاش بعد "اختراق" قطة أمن ملعبه خلال مباراة البايرن في دوري الأبطال

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي بشيكتاش التركي بغرامة قدرها 34 ألف يورو، بعدما تسللت قطة إلى أرض الملعب خلال مباراته ضد بايرن ميونيخ في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشيكتاش "بالقصور في التنظيم" بعدما اضطر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإيقاف اللعب في الشوط الثاني أمام بايرن عندما "اخترقت" القطة الأمن ونزلت إلى أرض الملعب.

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وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن بشيكتاش عوقب أيضا بسبب إلقاء مشجعيه المقذوفات وإعاقتهم الحركة على السلالم في استاد فودافون بارك في اسطنبول.

وفاز الفريق البافاري بنتيجة 3-1 في تلك المباراة ليتأهل للدور ربع النهائي من التشامبيونزليغ لتفوقه 8-1 في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر