مونديال روسيا : أوزيل يغيب عن ودية السعودية للإصابة

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الدولي مسعود أوزيل سيغيب عن آخر مباراة ودية تحضيرية لأبطال العالم قبل مونديال 2018، والمقررة غدا الجمعة ضد السعودية، لإصابة في الركبة.

ويعاني أوزيل البالغ من العمر 29 عاما من كدمات قوية في ركبته اليسرى تعرض لها خلال المباراة الودية ضد النمسا السبت الماضي والتي خسرها منتخب بلاده 1-2، ولن يشارك بالتالي في المباراة ضد السعودية المقررة في ليفركوزن.

As a precaution, @MesutOzil1088 didn't take part in final training today, completing running exercises instead. He is out of #GERKSA with a minor bruise to his left knee.#DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/9iV8vl9rZD — Germany (@DFB_Team_EN) June 7, 2018

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وقال مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف: "الأمر ليس دراماتيكيا، فنحن لا نريد الإقدام على أي مخاطرة علما بأنه قام بالركض السريع خلال التمارين. أعتقد بأنه سيكون على ما يرام في كأس العالم".

ويواجه المانشافت حامل لقب مونديال البرازيل 2014، نظيره المكسيكي في الـ17 من يونيو الحالي في أول مباراة له في مونديال روسيا على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا السويد وكوريا الجنوبية.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر