تصنيف الفيفا.. ألمانيا في الصدارة وروسيا أدنى منتخبات المونديال تصنيفا

تراجع المنتخب الروسي 4 مراكز في تصنيف المنتخبات الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، وذلك قبل 7 أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وتراجع تصنيف المنتخب الروسي من المركز 66 إلى 70، بمجموع 457 نقطة، فيما تقدم المنتخب الأوروغوياني الذي يلعب في المجموعة الأولى بجانب أصحاب الأرض 3 درجات للمركز 14 بـ1018 نقطة، وتقدمت مصر درجة واحدة إلى المركز الـ45 بـ649 نقطة، وبقيت السعودية في المركز الـ67 بـ465 نقطة.

وتقدم المنتخب المغربي درجة واحدة للمركز الـ41، وتراجع المنتخب التونسي 7 درجات للمركز الـ21 عالميا والأول عربيا.

وفي قائمة المنتخبات العشرة الأعلى تصنيفا حافظت ألمانيا بطلة العالم على صدارتها للفرق، فيما تقدمت بولندا مركزين إلى المركز الثامن، وتراجعت إسبانيا درجتين إلى المركز العاشر.

تصنيف FIFA العالمي قبل إنطلاق #كأس_العالم:

🇩🇪 ألمانيا لا تزال على القمة، إرتقاء ⬆️ مركزين لبولندا 🇵🇱 (8) و3 مراكز لأوروجواي🇺🇾 (14). وأسبانيا 🇪🇸 تفقد مركزين ⬇️ (10).

الترتيب الجديد للمنتخبات:https://t.co/tLxnnw1ZIe pic.twitter.com/Kv4sbaX45E — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) June 7, 2018

وصعد المنتخب السوري 3 درجات في التصنيف ليبلغ منتخب نسور قاسيون المركز الـ 73 للمرة الأولى في تاريخه.

تصنيف FIFA العالمي:

المنتخب السوري إرتقى 3⃣ درجات صعوداً 🆙 إلى المركز (73)، أفضل مركز لنسور قاسيون في تاريخ التصنيف 👏🇸🇾 📈https://t.co/tLxnnw1ZIe pic.twitter.com/yHUPnG1TkR — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) June 7, 2018

وبدوره، صعد المنتخب اللبناني 3 درجات ليبلغ المركز الـ 79 لأول مرة في تاريخه أيضا.

تصنيف FIFA العالمي:

منتخب لبنان واصل تقدمه وارتقى 3⃣ درجات صعوداً 🆙 إلى المركز (79)، أفضل مركز له على الإطلاق في تاريخ التصنيف 👏🇱🇧📈 pic.twitter.com/5GWhzAamNk — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) June 7, 2018

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وسيصدر التصنيف القادم للفيفا في الـ19 من يوليو المقبل بعد إسدال الستار عن مونديال روسيا الذي يقام في الفترة الممتدة من الـ14 من يونيو الجاري وحتى الـ15 من يوليو القادم.

المصدر: تاس+فيفا