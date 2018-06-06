إنفانتينو يشيد بجهود روسيا لإنجاح المونديال

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، خلال لقاء خاص مع RT أن روسيا مضيفة كأس العالم تبذل كل ما في وسعها لإنجاح البطولة.

وأعرب إنفانتينو عن سعادته لانطلاق نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا من 14 يونيو الجاري ولغاية 15 يوليو القادم.

وقال إنفانتينو :"إنني أنتظر بداية المونديال بفارغ الصبر، أتشوق لرؤية الكرة على أرضية الملعب، ولمشاهدة عواطف المشجعين، إنه أجمل مشهد على الإطلاق".

وأضاف :" نستطيع القول قبل أسبوع من بداية كأس العالم أن روسيا جاهزة 100 % لاستضافة المونديال، سيشهد العالم كرم ضيافة هذا البلد وروعة التنظيم المثالي، ستكون تجربة رائعة للجميع.

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 7 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: RT