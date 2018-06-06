المطر يؤجل مباراة نادال وشفارتسمان في رولان غاروس

حال تساقط الأمطار دون إكمال مباراة الإسباني رافائيل نادال ومنافسه الأرجنتيني دييغو شفارتسمان والنتيجة لصالح الأخير 6-4 و3-5 في الدور ربع النهائي من بطولة رولان غاروس.

وستستكمل المباراة غدا الخميس بحسب ما أعلن المنظمون.

وشهدت المباراة خسارة نادال، المصنف أول عالميا، لأول مجموعة له في رولان غاروس منذ 2015 بعد فوزه بـ 37 مجموعة تواليا، بنتيجة 6-4، لكنه نجح في قلب تخلفه 3-2 والإرسال في حوزة منافسه في المجموعة الثانية، إلى تقدم 5-3 و30-15 والإرسال معه ليقترب من معادلة النتيجة.

ولم يخسر الإسباني المتوج بـ16 لقبا في البطولة الكبرى، أي مجموعة في رولان غاروس منذ سقوطه بثلاث مجموعات نظيفة أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش في ربع نهائي 2015 (5-7 و3-6 و1-6).

كما لم يخسر نادال الساعي إلى لقبه الحادي عشر في البطولة الفرنسية، سوى مباراتين خلال مسيرته في رولان غاروس.

Play cancelled in Paris. 🌧️☂️



Players will return to court at 12pm tomorrow to complete their quarter-final matches.



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ويحمل الرقم القياسي في بطولة فرنسا السويدي بيورن بورغ الذي فاز بـ 41 مجموعة تواليا على الملاعب الترابية لرولان غاروس.

كما تأجلت إلى الغد أيضا مباراة الكرواتي مارين سيليتش والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والنتيجة تشير إلى تعادلها 6-6 (5-5 في الجولة الفاصلة) في المجموعة الأولى.

المصدر: أ ف ب