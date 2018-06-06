شباك مواجهة ألمانيا والبرازيل التاريخية ستباع لأسباب خيرية

أعلنت الشركة التي تدير ملعب مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية أن شباك أحد المرميين في المباراة التاريخية بين ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي مونديال 2014 سيقدم ريعها لجمعيات خيرية.

وأوضح المسؤولون عن الملعب الخاص بفريق أتلتيكو مينيرو حيث أقيمت المباراة في الثامن من يوليو 2014، في مؤتمر صحافي أنه سيتم قص هذه الشباك إلى 8150 قطعة من أجل بيعها على الإنترنت بسعر 71 يورو على الأقل لكل قطعة، في إشارة إلى نتيجة المباراة (7-1).

وسيتم نقل المرمى الذي استقبل الأهداف الخمسة الأولى للألمان في الشوط الأول وهدف الشرف الذي سجله البرازيلي أوسكار في الشوط الثاني، هذا الأسبوع إلى ألمانيا، حيث سيتم عرضها بمتحف كرة القدم في دورتموند.

وقال مدير الشركة التي تدير الملعب صاموئيل لويد، اليوم الثلاثاء،: "الفكرة هي تحويل هذه الصدمة التي يفضل الجميع نسيانها، إلى شيء إيجابي".

وحتى قبل بيع قطع الشباك، فإن هذه المبادرة التي تتم بشراكة مع القنصلية الألمانية في بيلو هوريزونتي والمنظمة غير الحكومية الألمانية داهو التي تهتم بمساعدة المرضى ممن يعانون من مرض الجذام والسل، سمحت بجمع 100 ألف يورو دفعها الرعاة.

وفي المجموع، يأمل منظمو هذا المشروع الحصول على 500 ألف يورو على الأقل ستخصص للمشاريع الاجتماعية في البرازيل.

المصدر: أ ف ب

