كل شيء

مورينيو يتوقع المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ويتنبأ بتوديع مبكر للعرب!

06 يونيو 2018 | 13:52 GMT
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kc2y

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، ومحلل قنوات RT، عن توقعاته للمتأهلين من دور المجموعات بكأس العالم المقبلة، متوقعا عبورا للكبار وخروجا مبكرا للعرب.

وقال "السبيشال وان" إنه حائر بين التوقعات وتغلب عليه العاطفة في اختياراته بسبب رغبته في فوز لاعبيه، وفي نفس الوقت بحصولهم على إجازة مبكرة.

ويرى مورينيو أن الأوروغواي وروسيا ستتأهلان على حساب مصر والسعودية عن المجموعة الأولى، وقال إن لقاء مصر مع روسيا سيكون فاصلا في تحديد البطاقة الثانية خلف الأوروغواي.

وفي المجموعة الثانية توقع مورينيو أن الصدارة ستكون من نصيب إسبانيا، ويليها منتخب بلاده البرتغال على حساب المغرب وإيران.

وفاجأ مدرب "الشياطين الحمر" الجميع باختياره أستراليا لتحل ثانية بالمجموعة الثالثة خلف فرنسا، بدلا من الدنمارك وبيرو.

كما توقع تأهل نيجيريا مع الأرجنتين عن الرابعة، ناعتا التانغو بفريق "الشخص الصغير"، في إشارة إلى ليونيل ميسي، نجم الفريق، على حساب كرواتيا وآيسلندا.

ورجح مورينيو أن تفوز البرازيل بالمجموعة الخامسة، وأضاف أنه سيضع سويسرا ثانية لرغبته برؤية نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشتسر يونايتد وصربيا، يحصل على إجازة، مستبعدا كوستاريكا وصربيا.

وتنبأ مورينيو بتأهل ألمانيا والمكسيك عن المجموعة السادسة، بدلا من السويد وكوريا الجنوبية، وعن السابعة وضع إنجلترا كأول المتأهلين ومن خلفها بلجيكا، مستبعدا تونس وبنما.

وأخيرا توقع مورينيو أن تتصدر السنغال المجموعة الثامنة، والتي وصفها بالمتوازنة، وتحتل بولندا المرتبة الثانية، على حساب كولومبيا واليابان.

ويبدأ كأس العالم في الـ14 من الشهر الجاري بلقاء البلد المضيف روسيا والسعودية.

المصدر: RT

مشهور في المجتمع
شاهد فندق "The Local" الذي حجزه بالكامل منتخب الفراعنة خلال المونديال
06 يونيو 2018 | 15:28 GMT
مورينيو يتوقع المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ويتنبأ بتوديع مبكر للعرب!
06 يونيو 2018 | 13:52 GMT
محمد بن سلمان يحضر افتتاح مونديال روسيا
06 يونيو 2018 | 12:48 GMT
رحالة سعودي يصل موسكو على دراجة هوائية
06 يونيو 2018 | 12:37 GMT
ميسي ساهم في إلغاء ودية الأرجنتين مع إسرائيل
06 يونيو 2018 | 11:20 GMT
هيغواين يشيد بقرار إلغاء مباراة الأرجنتين مع إسرائيل
06 يونيو 2018 | 11:09 GMT
بوتين يتحدث عن لاعب كرة القدم المفضل لديه
06 يونيو 2018 | 10:04 GMT
نفاد أكثر من مليونين من تذاكر مباريات مونديال روسيا
06 يونيو 2018 | 09:38 GMT
شاهد.. ألفيس يظهر بشكل كوميدي بعد خضوعه لجراحة في الركبة
06 يونيو 2018 | 08:54 GMT
الخارجية القطرية: بث مباريات "مونديال روسيا" لا يتم إلا بموافقة قطر
06 يونيو 2018 | 07:33 GMT
مونديال 2018: إيران أول منتخب يصل إلى روسيا
05 يونيو 2018 | 21:56 GMT
الأرجنتين تلغي مباراة ودية مع إسرائيل بعد ضغوطات فلسطينية وعربية
05 يونيو 2018 | 20:44 GMT
توقف المفاوضات بين مجموعة "بي أن" والسعودية قبل 9 أيام من المونديال
05 يونيو 2018 | 20:28 GMT
مونديال 2018: الأرقام القياسية "الفردية" في تاريخ كأس العالم
05 يونيو 2018 | 18:44 GMT
روسيا تتعادل مع تركيا استعدادا للمونديال
05 يونيو 2018 | 18:08 GMT
عمدة موسكو يفتتح المركز الإعلامي الخاص بمونديال روسيا
05 يونيو 2018 | 17:35 GMT
رحالة سعودي يصل روسيا على متن دراجته الهوائية لحضور المونديال
05 يونيو 2018 | 17:14 GMT
الحكومة البرازيلية تعدل مواعيد العمل لمتابعة منتخبها في مونديال روسيا
05 يونيو 2018 | 16:59 GMT
تشكيلة منتخب روسيا لمواجهة تركيا
05 يونيو 2018 | 15:13 GMT
مونديال 2018: الأرقام القياسية "الجماعية" في تاريخ كأس العالم
05 يونيو 2018 | 13:56 GMT
ساني يوجه رسالة بعد استبعاده من المنتخب الألماني خلال المونديال
05 يونيو 2018 | 13:32 GMT
الفيفا يقاضي موقعا إلكترونيا يبيع تذاكر المونديال
05 يونيو 2018 | 12:43 GMT
كأس العالم يزور استديوهات RT
05 يونيو 2018 | 11:45 GMT
أول منتخب يصل إلى موسكو للمشاركة في مونديال 2018
05 يونيو 2018 | 11:15 GMT
تعرف على أكثر الأندية الممولة لمنتخبات مونديال روسيا
05 يونيو 2018 | 10:28 GMT
"ماستر كارد" تعدل حملة "الوجبات مقابل الأهداف" بالنسبة لميسي ونيمار
05 يونيو 2018 | 09:35 GMT
حارس تونس مدفع إفطار منتخبه
05 يونيو 2018 | 09:25 GMT
ودية بلا مونديال.. إيطاليا تتعادل مع هولندا
04 يونيو 2018 | 22:14 GMT
المغرب يهزم سلوفاكيا وديا استعدادا للمونديال
04 يونيو 2018 | 20:50 GMT
مقابلة حصرية لـRT مع سفير كأس العالم 2018 وبطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم
04 يونيو 2018 | 20:17 GMT
كشف سر "ماعز" ميسي المثيرة للجدل
04 يونيو 2018 | 18:18 GMT
شاهد.. مورينيو يتكلم اللغة الروسية في الفيديو الترويجي لكأس العالم 2018
04 يونيو 2018 | 17:44 GMT
غيريرو على رأس قائمة بيرو النهائية لكأس العالم 2018
04 يونيو 2018 | 16:09 GMT
تشكيلة الدنمارك دون نيكلاس بندتنر المصاب
04 يونيو 2018 | 13:36 GMT
بالفيديو.. يصارع الثيران بيدين عاريتين ويحمي رونالدو من "داعش"!
04 يونيو 2018 | 12:49 GMT
رونار يكشف قائمة المغرب النهائية لمونديال 2018
04 يونيو 2018 | 12:34 GMT
تعرف على قائمة مصر النهائية لمونديال روسيا
04 يونيو 2018 | 11:55 GMT
أوسوريو يعلن القائمة النهائية للمكسيك في مونديال روسيا
04 يونيو 2018 | 11:42 GMT
تعرف على تشكيلة منتخب بلجيكا التي ستخوض مونديال روسيا
04 يونيو 2018 | 11:16 GMT
مفاجأة في قائمة منتخب ألمانيا النهائية لمونديال روسيا
04 يونيو 2018 | 10:55 GMT