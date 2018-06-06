مورينيو يتوقع المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ويتنبأ بتوديع مبكر للعرب!

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، ومحلل قنوات RT، عن توقعاته للمتأهلين من دور المجموعات بكأس العالم المقبلة، متوقعا عبورا للكبار وخروجا مبكرا للعرب.

وقال "السبيشال وان" إنه حائر بين التوقعات وتغلب عليه العاطفة في اختياراته بسبب رغبته في فوز لاعبيه، وفي نفس الوقت بحصولهم على إجازة مبكرة.

ويرى مورينيو أن الأوروغواي وروسيا ستتأهلان على حساب مصر والسعودية عن المجموعة الأولى، وقال إن لقاء مصر مع روسيا سيكون فاصلا في تحديد البطاقة الثانية خلف الأوروغواي.

وفي المجموعة الثانية توقع مورينيو أن الصدارة ستكون من نصيب إسبانيا، ويليها منتخب بلاده البرتغال على حساب المغرب وإيران.

وفاجأ مدرب "الشياطين الحمر" الجميع باختياره أستراليا لتحل ثانية بالمجموعة الثالثة خلف فرنسا، بدلا من الدنمارك وبيرو.

كما توقع تأهل نيجيريا مع الأرجنتين عن الرابعة، ناعتا التانغو بفريق "الشخص الصغير"، في إشارة إلى ليونيل ميسي، نجم الفريق، على حساب كرواتيا وآيسلندا.

ورجح مورينيو أن تفوز البرازيل بالمجموعة الخامسة، وأضاف أنه سيضع سويسرا ثانية لرغبته برؤية نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشتسر يونايتد وصربيا، يحصل على إجازة، مستبعدا كوستاريكا وصربيا.

وتنبأ مورينيو بتأهل ألمانيا والمكسيك عن المجموعة السادسة، بدلا من السويد وكوريا الجنوبية، وعن السابعة وضع إنجلترا كأول المتأهلين ومن خلفها بلجيكا، مستبعدا تونس وبنما.

وأخيرا توقع مورينيو أن تتصدر السنغال المجموعة الثامنة، والتي وصفها بالمتوازنة، وتحتل بولندا المرتبة الثانية، على حساب كولومبيا واليابان.

ويبدأ كأس العالم في الـ14 من الشهر الجاري بلقاء البلد المضيف روسيا والسعودية.

المصدر: RT