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نفاد أكثر من مليونين من تذاكر مباريات مونديال روسيا

06 يونيو 2018 | 09:38 GMT
نفاد أكثر من مليونين من تذاكر مباريات مونديال روسيا
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Vladimir Trefilov / Sputnik

بيعت أكثر من مليوني تذكرة حتى الآن لحضور مباريات كأس العالم 2018 لكرة القدم، والتي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو الجاري ولغاية 15 يوليو القادم.

واستحوذ المشجعون الروس على الحصة الأكبر من التذاكر بشرائهم 872578 تذكرة، ويليهم المشجعون من الولايات المتحدة ثم البرازيل فكولومبيا.

وفيما يلي ترتيب الدول العشر الأولى في شراء تذاكر المونديال بعد روسيا:

1- الولايات المتحدة الأمريكية 86710 تذاكر

2- البرازيل 71787

3- كولومبيا 64231

4- ألمانيا 60457

5- المكسيك 58870

6- الأرجنتين 52999

7- بيرو 42645

8- الصين 39884

9- أستراليا 36170

10-  إنجلترا 32394

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وبذلك بلغت نسبة التذاكر المباعة من خارج روسيا نحو 54 بالمئة حتى الآن، وسيستمر  بيع التذاكر عبر موقع الفيفا الرسمي على الإنترنت لغاية 15 يوليو وهو موعد المباراة النهائية للبطولة.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 8 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: RT

أليكسي اسبر

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