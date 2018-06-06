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شاهد.. ألفيس يظهر بشكل كوميدي بعد خضوعه لجراحة في الركبة

06 يونيو 2018 | 08:54 GMT
شاهد.. ألفيس يظهر بشكل كوميدي بعد خضوعه لجراحة في الركبة
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REMY GABALDA / AFP

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعبه البرازيلي داني ألفيس ظهير أيمن الفريق، أمس الثلاثاء، للتعافي من إصابته في الركبة اليمنى.

وقال نادي العاصمة باريس في بيان نشره على موقعه الرسمي: "داني ألفيس خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى من قبل الفريق الطبي لجراحة العظام في مستشفى لا بيتييه-سالبيتريير في باريس".

وأشار النادي في البيان إلى أن التأخر في التدخل الجراحي، كان سعيا للوصول إلى أفضل تقنية ممكنة، والتي تقلل من فترة غيابه عن الملاعب.

وبدوره نشر ألفيس الذي انضم إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، صورة له لا تخلو من روح الدعابة التي يشتهر بها، وهو في المستشفى على حسابه الرسمي في فيسبوك، وكتب بالبرتغالية مطمئنا جماهيره: "قبل ساعات قليلة بدأت عملية التعافي وبفضل الله، كل شيء سار بشكل جيد، أراكم قريبا، أسرع وأقوى وأكثر جنونا".

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وأصيب ألفيس بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية (للرباط) في 8 مايو الماضي خلال نهائي مسابقة كأس فرنسا أمام ليزيربييه، وتسببت هذه الإصابة في غيابه عن كتيبة البرازيل في مونديال روسيا 2018.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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