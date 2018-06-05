نصف نهائي أمريكي بين ستيفنز وكيز في رولان غاروس

بلغت الأمريكيتان سلون ستيفنز وماديسون كيز الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة لأول مرة في مسيرتيهما ما يضمن وجود بلادهما في المباراة النهائية لأنهما ستتواجهان في دور الأربعة.

وحجزت ستيفنز (25 عاما)، المصنفة عاشرة، مقعدها في نصف النهائي بعدما أنهت مغامرة الروسية داريا كاساتكينا الرابعة عشرة بالفوز عليها بسهولة 6-3 و6-1 في غضون ساعة و11 دقيقة.

وكانت ستيفنز تخوض ربع نهائي البطولة الفرنسية للمرة الأولى في مسيرتها، على غرار كيز المصنفة الثالثة عشرة، والتي تخطت بدورها الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 7-6 (7-5) و6-4.

ويتجدد اللقاء بين ستيفنز وكيز بعد أن تواجهتا في النهائي الأول والوحيد لهما في الغراند سلام العام الماضي في بطولة فلاشينغ ميدوز، وخرجت الأولى منتصرة بسهولة 6-3 و6-0، محققة فوزها الثاني على مواطنتها من أصل مواجهتين بينهما (الأولى كانت عام 2015 في الدور الأول لدورة ميامي).

وستخوض ستيفنز دور الأربعة للمرة الثالثة في البطولات الكبرى، والأولى تعود إلى عام 2013 في ويمبلدون حين خسرت أمام مواطنتها الأسطورة سيرينا وليامز، ثم عام 2017 في فلاشينغ ميدوز حين توجت باللقب وصولا إلى النسخة الحالية من رولان غاروس.

المصدر: أ ف ب