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تييم في نصف نهائي رولان غاروس للعام الثالث تواليا

الرياضة

تييم في نصف نهائي رولان غاروس للعام الثالث تواليا
AFP
دومينيك تييم
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بلغ النمساوي دومينيك تييم المصنف سابعا الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس، للمرة الثالثة تواليا بتغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني 6-4 و6-2 و6-1 الثلاثاء .

ويلتقي تييم الذي خسر نصف نهائي النسختين الأخيرتين أمام المتوجين باللقب الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال تواليا، في الدور المقبل مع دجوكوفيتش العشرين أو الإيطالي ماركو تشيكيناتو.

وثأر تييم (24 عاما) لخسارته أمام زفيريف في نهائي دورة مدريد ذات الألف نقطة في 13 مايو الماضي، وحقق فوزه الخامس على الألماني في 7 مباريات جمعتهما حتى الآن.

المصدر: أ ف ب

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