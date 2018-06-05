روسيا تتعادل مع تركيا استعدادا للمونديال

تعادل المنتخب الروسي مع نظيره التركي 1-1 في المباراة الدولية الودية التي جرت في موسكو اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات روسيا لنهائيات كأس العالم 2018.
افتتح المنتخب الروسي باب التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق ألكسندر ساميدوف، وعادل للضيوف يونس مالي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.
Гооол! Самедов, 1:0 pic.twitter.com/ncPD5q1rGU— Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2018
وهذه المباراة الاستعدادية الأخيرة للمنتخب الروسي قبيل انطلاق كأس العالم عندما سيقطع منتخب القياصرة شريط مونديال 2018، يوم 14 يونيو الجاري، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، بمواجهة نظيره السعودي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي الأورغواي والسعودية.
المصدر: "twitter/teamrussia"
أليكسي اسبر