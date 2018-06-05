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روسيا تتعادل مع تركيا استعدادا للمونديال

05 يونيو 2018 | 18:08 GMT
روسيا تتعادل مع تركيا استعدادا للمونديال
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Александр Вильф / Sputnik

تعادل المنتخب الروسي مع نظيره التركي 1-1 في المباراة الدولية الودية التي جرت في موسكو اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات روسيا لنهائيات كأس العالم 2018.

افتتح المنتخب الروسي باب التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق ألكسندر ساميدوف، وعادل للضيوف يونس مالي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وهذه المباراة الاستعدادية الأخيرة للمنتخب الروسي قبيل انطلاق كأس العالم عندما سيقطع منتخب القياصرة شريط مونديال 2018، يوم 14 يونيو الجاري، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، بمواجهة نظيره السعودي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي الأورغواي والسعودية.   

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تشكيلة منتخب روسيا لمواجهة تركيا

المصدر: "twitter/teamrussia"

أليكسي اسبر

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