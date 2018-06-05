عمدة موسكو يفتتح المركز الإعلامي الخاص بمونديال روسيا

افتتح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الثلاثاء المركز الإعلامي الخاص بنهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو الجاري و15 يوليو القادم.

وقال سوبيانين خلال الافتتاح:"جمعنا السنة الماضية خبرة جيدة خلال استضافتنا لكأس القارات ودعمنا الصحفيين الذين لم يحصلوا على اعتماد لتغطية البطولة".

ودعا سوبيانين الصحفيين لاستخدام المركز الإعلامي والاستفادة من إمكانياته وتجهيزاته الكبيرة.

وأضاف:"أتمنى أن يتواجد هنا قريبا الكثير من الصحفيين، سيكون لدى الجميع ما يكفي من العمل، والأهم أن يسود جو من الود والتعاون، وأن نبذل كل ما في وسعنا للمساعدة، خاصة للأجانب، ليتفهموا طبيعة موسكو الساحرة وليترسخ لديهم الانطباع الإيجابي عن عاصمتنا وجمالها وحداثتها".

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وسيعمل المركز الإعلامي لغاية 16 يوليو القادم بعد يوم واحد من نهاية المونديال، وتستقبل طلبات الاعتماد الصحفي لغاية 20 يونيو الجاري.

وتم افتتاح مراكز إعلامية في جميع المدن الـ11 المستضيفة لمباريات كأس العالم.

وتم اعتماد 5500 ممثل لوسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك أكثر من 1500 صحفي أجنبي من 34 دولة.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 9 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر