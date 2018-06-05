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رحالة سعودي يصل روسيا على متن دراجته الهوائية لحضور المونديال

05 يونيو 2018 | 17:14 GMT
رحالة سعودي يصل روسيا على متن دراجته الهوائية لحضور المونديال
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KSAembassy_RUS/twitter

وصل الرحالة السعودي، فهد اليحيى اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة موسكو بعد أن قطع أكثر من 5 آلاف كيلومتر على متن دراجته، ليشجع منتخب بلاده خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

واستقبل سفير السعودية لدى روسيا الدكتور رائد قرملي الرحالة السعودي، الذي وصل من الرياض إلى موسكو مستقلا دراجة هوائية في رحلة قطع خلالها 5 آلاف و145 كم استغرقت 75 يوما، وذلك احتفاء بمناسبة مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018.

وقدم السفير قرملي شهادة تقدير إلى الرحالة اليحيى بهذه المناسبة، وتمنى التوفيق له وللمنتخب الوطني في المونديال العالمي.

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وسيقص الأخضر السعودي، لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، شريط كأس العالم، عندما يواجه صاحب الأرض الروسي، في المباراة الافتتاحية للمونديال، يوم 14 يونيو الجاري، على ملعب لوجنيكي، في العاصمة موسكو، قبل أن يلاقي كل من الأوروغواي ومصر يومي 20 و25 من الشهر الحالي على الترتيب.

المصدر: KSAembassy_RUS/twitter

أليكسي اسبر

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