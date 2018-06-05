الحكومة البرازيلية تعدل مواعيد العمل لمتابعة منتخبها في مونديال روسيا

ستقوم الحكومة البرازيلية بوضع برنامج عمل خاص للعاملين في دوائرها ليكون بمقدور الموظفين مشاهدة مباريات منتخب بلادهم في مونديال روسيا 2018.

وسيبدأ يوم العمل في الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي البرازيلي عندما تلعب مباريات "السليساو" في الصباح، في المقابل عندما ستكون مباريات "راقصو السامبا" في فترة بعد الظهر فإن الموظفين يستطيعون مغادرة عملهم في الساعة الواحدة "ظهرا" بالتوقيت المحلي، وذلك بسبب فارق التوقيت بين البلد المضيف روسيا والبرازيل، بحسب مانقله موقع "estadao".

ويستهل منتخب البرازيل مشواره في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بمواجهة نظيره السويسري يوم 17 يونيو الجاري، ومن ثم يلتقي مع كوستاريكا وصريبا، يومي (22 و27) من الشهر الحالي أيضا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة (E) للمونديال.

المصدر: وكالات