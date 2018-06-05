اليويفا يوقف بوفون 3 مباريات لطرده ضد ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جيانلويجي بوفون 3 مباريات على خلفية تلقيه بطاقة حمراء مباشرة أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد الاتحاد (يويفا) الثلاثاء أن لجنة الأخلاقيات التابعة له "قررت إيقاف لاعب يوفنتوس جيانلويجي بوفون لثلاث مباريات في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وكان الحارس الذي أعلن في مايو رحيله عن "السيدة العجوز" الموسم المقبل، قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة في إياب ربع النهائي ضد النادي الملكي، لاعتراضه بشدة على قرار حكم المباراة الذي منح ريال ركلة جزاء في اللحظات القاتلة من المباراة.

المصدر: أ ف ب