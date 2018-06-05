مونديال 2018: الأرقام القياسية "الجماعية" في تاريخ كأس العالم

من الألقاب 5 للبرازيل إلى الأهداف 16 للألماني ميروسلاف كلوسه من الشاب نورمان وايتسايد إلى "العجوز" روجيه ميلا تحفل كأس العالم بالأرقام القياسية التي قد يسقط بعضها في مونديال 2018.

الأرقام الجماعية



* 21 مشاركة: المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي يشارك في النسخ الـ21 من كأس العالم، منذ 1930 وحتى 2018، علما أن نسختي 1942 و1946 من البطولة العالمية لم تقاما بسبب الحرب العالمية الثانية.

* 5 ألقاب: يحمل "السيليساو" البرازيلي الرقم القياسي في عدد الألقاب (1958، 1962، 1970، 1994، 2002). ألمانيا هي الوحيدة القادرة على معادلة هذا الرقم في حال احتفاظها بلقبها، علما أنها توجت أربع مرات (1954، 1974، 1990، 2014). إيطاليا أيضا متوجة أربع مرات (1934، 1938، 1982، 2006)، ألا أنها تغيب عن مونديال روسيا.



* 7 مباريات بين البرازيل والسويد: تحمل هذه المواجهة الرقم القياسي في عدد اللقاءات بين منتخبين في كأس العالم. أبرزها نهائي 1958 (5-2) للمنتخب الأمريكي الجنوبي. لم تحقق السويد أي فوز، واكتفت بتعادلين بنتيجة 1-1 في دور المجموعات عام 1978 و1994. يحتمل أن يلتقي المنتخبان لمرة ثامنة في ثمن نهائي 2018 حيث يلعب أول المجموعة الخامسة (تضم البرازيل) مع ثاني السادسة (تضم السويد).



* 3 مباريات نهائية بين ألمانيا والأرجنتين: كان المنتخبان الأكثر تقابلا في المباريات النهائية. فازت الأرجنتين في النهائي الأول (3-2) عام 1986، بينما تفوقت ألمانيا في الثاني (1-0) عام 1990، والثالث (1-0 بعد التمديد) عام 2014.



* 9 أهداف هو أكبر فارق في عدد الأهداف خلال مباراة في كأس العالم، وسجل مرتين: في 1974 عندما فازت يوغسلافيا على زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا)، (9-0)، وعام 1982 عندما تغلبت المجر على السلفادور 10-1. في الأدوار الإقصائية، تحمل البرازيل الرقم القياسي مرتين: في الأولى عندما فازت 7-1 على السويد في الدور النهائي لمونديال 1950، وفي الثانية بالاتجاه المعاكس عندما سقطت أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي 2014 على أرضها.



* "ريمونتادا": استطاع منتخبان الفوز في مباريات كأس العالم بعد تخلفهما بنتيجة 0-3. النمسا على سويسرا (7-5) في ربع نهائي 1954، والبرتغال على كوريا الجنوبية (5-3) في ربع نهائي 1966 بعدما سجل النجم أوزيبيو "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف).



* 12 هدفا: الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، سجل في مباراة النمسا وسويسرا (7-5) في ربع نهائي 1954.

المصدر: أ ف ب