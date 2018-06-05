ساني يوجه رسالة بعد استبعاده من المنتخب الألماني خلال المونديال

وجه الدولي الألماني ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، رسالة إلى محبيه ومشجعيه، عقب استبعاده من بطولة كأس العالم 2018 التي تنطلق بعد 9 أيام على الأراضي الروسية.

وكتب ساني اليوم، عبر حسابه الشخصي في تويتر: "شكرا جزيلا لكل شخص على رسائل التشجيع، التي وصلتني أمس، واليوم".



وأضاف: "أنا حقا محبط جدا بسبب عدم المشاركة في كأس العالم، لكني أتقبل هذا القرار.. أعدكم أنني سأعود أقوى، وأتمنى النجاح للمنتخب الألماني، وتحقيق اللقب".

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واستعبد يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، ساني من القائمة النهائية للمانشافت، والتي ستشارك في مونديال روسيا 2018، كما استبعد ماريو غوتزه الذي سجل هدف الفوز بمونديال البرازيل.

ويلعب المنتخب الألماني ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر