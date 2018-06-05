الفيفا يقاضي موقعا إلكترونيا يبيع تذاكر المونديال

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ببلاغ جنائي ضد موقع "فياغوغو" الإلكتروني الذي يبيع تذاكر كأس العالم قائلا إنه يريد أن يحمي المشجعين والحيلولة دون إعادة بيع التذاكر بشكل غير مصرح به.

وقال الفيفا اليوم الثلاثاء إنه تقدم ببلاغ لدى مكتب النائب العام في جنيف بعد أن تلقى شكاوى بخصوص ممارسات الشركة السويسرية.

وأضاف في بيان: "هدف الفيفا من محاربة السوق السوداء للتذاكر هو إعطاء الأولوية لسلامة وأمن المشجعين وتطبيق خطة تسعير عادلة لتذاكر كأس العالم 2018".

ويبيع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حصريا تذاكر كأس العالم عبر موقعه الإلكتروني.

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المصدر: وكالات