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الفيفا يقاضي موقعا إلكترونيا يبيع تذاكر المونديال

05 يونيو 2018 | 12:43 GMT
الفيفا يقاضي موقعا إلكترونيا يبيع تذاكر المونديال
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/ Sputnik

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ببلاغ جنائي ضد موقع "فياغوغو" الإلكتروني الذي يبيع تذاكر كأس العالم قائلا إنه يريد أن يحمي المشجعين والحيلولة دون إعادة بيع التذاكر بشكل غير مصرح به.

وقال الفيفا اليوم الثلاثاء إنه تقدم ببلاغ لدى مكتب النائب العام في جنيف بعد أن تلقى شكاوى بخصوص ممارسات الشركة السويسرية.

وأضاف في بيان: "هدف الفيفا من محاربة السوق السوداء للتذاكر هو إعطاء الأولوية لسلامة وأمن المشجعين وتطبيق خطة تسعير عادلة لتذاكر كأس العالم 2018".

 ويبيع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حصريا تذاكر كأس العالم عبر موقعه الإلكتروني.

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وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 9 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: وكالات

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