طبيب منتخب الفراعنة لا يعلم شيئا عن محمد صلاح (فيديو)

قالت قناة "أون تي في" المصرية، أن هناك حالة من الغموض تسيطر على حالة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، بعد الإصابة.

وأوضحت القناة في تقرير لها، أن هناك مصادر من داخل معسكر المنتخب المصري أكدت أنّ الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أبلغ الجهاز الفني بأنه لا يعلم شيئا عن حالة صلاح، وأن هناك تكتما كبيرا من جانب الجهاز الطبي لليفربول.

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ويقضي محمد صلاح الآن فترة علاج، في مدينة فالنسيا الإسبانية، من إصابة في كتفه، خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ريال مدريد (1-3)، يوم السبت 26 مايو، في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: قناة "أون لايف"