أول منتخب يصل إلى موسكو للمشاركة في مونديال 2018

يغادر منتخب إيران لكرة القدم، مدينة اسطنبول التركية مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو، تمهيدا لخوض نهائيات كأس العالم 2018.

وأنهى المنتخب الإيراني معسكره التدريبي في اسطنبول اليوم، والذي تخلله مباراة تحضيرية مع نظيره التركي انتهت لصالح الأخير 1-2.

وأعلن أمس البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني عن تشكيلته النهائية لخوض مباريات مونديال روسيا.

All for Team Melli. pic.twitter.com/WtYAH2rLcJ — Gol Bezan (@GolBezan) June 4, 2018

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وتلعب إيران ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 9 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: وكالة أنباء فارس

أليكسي اسبر