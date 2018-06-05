تعرف على أكثر الأندية الممولة لمنتخبات مونديال روسيا

أعلنت المنتخبات الـ32 المشاركة بكأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في روسيا في الـ14 من يونيو الجاري، عن القوائم النهائية للاعبيها المشاركين في البطولة.

واحتلت الأندية الإنجليزية مكانة متقدمة من بين أندية العالم وأوروبا، بكونها الأكثر تمويلا للمنتخبات من حيث اللاعبين.

وتفوق مانشستر سيتي الإنجليزي على أندية كبيرة كريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبايرن ميونيخ الألماني في عدد اللاعبين المشاركين في البطولة.

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ومن ضمن الإحصائية التي قامت بها صحيفة "AS" الإسبانية، كانت حصة نادي برشلونة مشاركته بـ14 لاعبا، بالإضافة لمشاركة لاعب من صفوفه في كل مجموعة من الثمانية لأول مرة.

وفي ما يلي ترتيب الأندية الأكثر تمويلا لمونديال روسيا باللاعبين:

1- مانشستر سيتي الإنجليزي بـ16 لاعبا.

2- ريال مدريد الإسباني بـ15 لاعبا.

3- برشلونة الإسباني بـ14 لاعبا.

4- تشيلسي الإنجليزي بـ12 لاعبا.

5- توتنهام الإنجليزي بـ12 لاعبا.

6- باريس سان جيرمان الفرنسي بـ12 لاعبا.

المصدر: وكالات