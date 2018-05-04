مورينو يفسر سبب تراجع أداء صلاح في المباراتين الأخيرتين

أرجع الظهير الأيمن لنادي ليفربول، ألبيرتو مورينو، سبب تراجع مستوى أداء زميله المصري محمد صلاح في المباراتين الأخيرتين أمام ستوك سيتي وروما، إلى خوف الفرعون من التعرض للإصابة.

وقال مورينو لمحطة "Onda cero" الإذاعية الإسبانية: "محمد صلاح فتى رائع للغاية، ويقدم أفضل مواسمه".

وأضاف: "أعتقد أنه لا يتدرب حاليا سوى بـ20% من طاقته خوفا من التعرض للإصابة".

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وشارك صلاح أساسيا في المباراتين الأخيرتين أمام ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي، وأمام روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنه ظهر بمستوى أقل من المباريات السابقة، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال المباراتين، وهو ما أثار التساؤل حول سبب هذا التراجع.

المصدر: وكالات