مدرب الأرجنتين يضع شرطا واحدا لمشاركة إيكاردي في مونديال 2018

أفادت تقارير إعلامية بأن مدرب منتخب الأرجنتين خورخي سامباولي أبلغ نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي بأنه لا يدخل ضمن خططه لمونديال 2018، وأن مشاركته متوقفة على عدم جاهزية أغويرو.

وذكر موقع "سكاي سبورت" الإيطالي، أن إيكاردي صاحب الـ25 عاما، سيكون ضمن القائمة الموسعة لمنتخب "التانغو" المكونة من 35 لاعبا، لكنه لن يتواجد بنسبة كبيرة في التشكيلة النهائية من 23 لاعبا التي ستسافر إلى روسيا.

وبحسب المصدر، فمشاركة إيكاردي في المونديال المقبل متوقفة على مدى جاهزية مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو، الذي يتعافى حاليا من إصابة في الركبة، وفي حالة عدم قدرة الأخير على اللحاق بالبطولة، فسيكون إيكاردي الخيار الأول لتعويضه.

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ويقدم إيكاردي مستويات رائعة منذ انضمامه لإنتر ميلان عام 2013، إذ توج بلقب هداف الدوري الإيطالي في موسم (2014/2015)، وسجل في الموسم الحالي 27 هدفا، ويحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين، خلف مهاجم لاتسيو، شيرو إيموبيلي (29 هدفا).

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض