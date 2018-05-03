المنشية يهدي لقب بطل الدوري الأردني للوحدات مبكرا

نصّب فريق المنشية نادي الوحدات بطلا لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على الفيصلي (2-1)، اليوم الخميس، في المباراة الافتتاحية للجولة الـ 21 قبل الأخيرة من الدوري.

ويتربع الوحدات على عرش صدارة الدوري، برصيد 47 نقطة، وأصبح بعيدا عن متناول وصيفه الفيصلي، الذي توقف رصيده عند 41 نقطة، بعد هذه الهزيمة، ويليهما الجزيرة، في المرتبة الثالثة، برصيد 38 نقطة.

وبذلك توج الوحدات بلقب بطل الدوري الأردني، للمرة الـ 16 في تاريخه.

المصدر: "facebook/wehdatclub.jo"

نايف الكوردي