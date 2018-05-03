بوتين يعول على أداء قوي لمنتخب روسيا في مونديال 2018

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس المراقبة للجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2018، بأن يقدم منتخب بلاده أداء مميزا خلال المونديال.

ونقلت وكالة "تاس" عن بوتين، قوله: "سينصب تركيز المشجعين الروس بشكل خاص على أداء المنتخب الوطني. نأمل جميعا أن يبذل لاعبونا كل ما في وسعهم أثناء اللعب، وأن يعطوا كل ما لديهم من طاقة، ويقدموا كل ما بوسعهم، والأهم من ذلك، أن يظهروا كرة قدم قوية، لا هوادة فيها، التي يحبذها المشجعون ويحبونها".

وأضاف الرئيس الروسي: "أعتقد أنه سيكون من الصواب أن نتمنى النجاح للاعبينا والجهاز التدربيي".

وستجري مباريات كأس العالم 2018، على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو المقبيلن.

وسيقص منتخب روسيا شريط المونديال بمواجهة نظيره السعودي، يوم 14 يونيو 2018، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر والأوروغواي.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي