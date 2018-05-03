فيديو.. لاعب برشلوني سابق يسجل أول هدف خلال 8 سنوات من اللعب

سجل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الهدف الأول له مع فريقه "هيبي شينا فورتون" في مرمى ضيفه شاندونغ ليونينغ (2-3)، وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الصين لكرة القدم.

وأدرك خافيير ماسكيرانو التعادل لفريقه، في الدقيقة الـ 79، من متابعة لكرة تصدى لها الحارس من ضربة جزاء. وانتهت المباراة بفوز فريق شاندونغ ليونينغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Максерано забил свой первый гол за «Хэбэй Чайна Форчун». И это первый гол аргентинца с игры за последние 8 лет! А что дальше будет? Заболотный что ли забьёт? pic.twitter.com/w5NG0iTyfb — 1хСтавка (@1xstavka) May 3, 2018

وأحرز ماسكيرانو أول هدف له من اللعب، منذ 8 سنوات، إلا أنه سجل خلا هذه الفترة هدفا من ضربة جزاء بقميص برشلونة.

يذكر أن خافيير ماسكيرانو (33 عاما) انضم إلى صفوف النادي الصيني في يناير 2018، قادما من برشلونة.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي