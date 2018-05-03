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فيديو.. لاعب برشلوني سابق يسجل أول هدف خلال 8 سنوات من اللعب

الرياضة

فيديو.. لاعب برشلوني سابق يسجل أول هدف خلال 8 سنوات من اللعب
Reuters Albert Gea
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سجل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الهدف الأول له مع فريقه "هيبي شينا فورتون" في مرمى ضيفه شاندونغ ليونينغ (2-3)، وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الصين لكرة القدم.

وأدرك خافيير ماسكيرانو التعادل لفريقه، في الدقيقة الـ 79، من متابعة لكرة تصدى لها الحارس من ضربة جزاء. وانتهت المباراة بفوز فريق شاندونغ ليونينغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأحرز ماسكيرانو أول هدف له من اللعب، منذ 8 سنوات، إلا أنه سجل خلا هذه الفترة هدفا من ضربة جزاء بقميص برشلونة.

يذكر أن خافيير ماسكيرانو (33 عاما) انضم إلى صفوف النادي الصيني في يناير 2018، قادما من برشلونة.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي 

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