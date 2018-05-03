قرعة كأس آسيا 2019.. تحديد مستويات المنتخبات العربية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية، غدا الجمعة، إلى مدينة دبي الإماراتية، التي ستشهد سحب قرعة كأس آسيا 2019 لكرة القدم.

ووزعت المنتخبات الـ24 (منها 10 فرق عربية) المشاركة في البطولة إلى 4 مستويات، وذلك حسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر أبريل الماضي.

وجاءت منتخبات الإمارات، وإيران، وأستراليا (حاملة اللقب)، واليابان، وكوريا الجنوبية، والسعودية، في المستوى الأول، والصين، وسوريا، وأوزبكستان، والعراق، وقطر، وتايلاند في الثاني.

أما المستوى الثالث، فيضم منتخبات قيرغيزستان، ولبنان وفلسطين، وعمان، والهند، وفيتنام، والرابع كوريا الشمالية، والفليبين، والبحرين، والأردن، واليمن وتركمانستان.

وستوزع المنتخبات خلال القرعة على ست مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وستقام بطولة كأس آسيا 2019 بين الخامس من يناير والأول من فبراير المقبلين، على ثمانية ملاعب، في أربع مدن إماراتية هي، أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض