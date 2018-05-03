"شتوتغارت" أولى محطات فيدرر على الملاعب العشبية هذا الموسم

يستهل النجم السويسري روجر فيدرر، الذي غاب عن جميع الدورات المقامة على الملاعب الترابية هذا الموسم، موسمه على الملاعب العشبية من خلال مشاركته في دورة شتوتغارت الألمانية للتنس.

وقال فيدرر الفائز بـ20 لقبا كبيرا، في بيان رسمي: "توقعاتي على الملاعب العشبية أعلى بطبيعة الحال، وأتطلع إلى مشاركتي في شتوتغارت بفارغ الصبر".

وتقام بطولة شتوتغارت في الفترة من الـ11 لغاية الـ17 من يونيو المقبل.

وكان فيدرر قد مني بالخسارة في مستهل مشاركته في دورة شتوتغارت العام الماضي، بسقوطه أمام الألماني تومي "هاس"، الذي اعتزل رسميا خلال العام الحالي.

لكن فيدرر عوض ذلك من خلال فوزه بدورة "هاله" الألمانية، ثم أحرز لقبه الثامن في بطولة ويمبلدون.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض