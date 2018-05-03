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مشجعات إيرانيات يتنكرن باللحى وأزياء الرجال لدخول الملعب (فيديو)

الرياضة

مشجعات إيرانيات يتنكرن باللحى وأزياء الرجال لدخول الملعب (فيديو)
AFP Johannes EISELE
مشجعات إيرانيات يتنكرن باللحى وأزياء الرجال لدخول الملعب (فيديو)
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تنكرت مشجعات لفريق "بيرسبوليس" الإيراني باللحى وأزياء الرجال لمشاهدة مباراة فريقهن أمام "سيبيدرود" من المدرجات، في تحد صارخ لقوانين البلاد التي تحظر دخول النساء إلى الملاعب.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشجعات الإيرانيات، اللاتي وضعن اللحى والشعر المستعار ولبسن أزياء الرجال، وهن يهتفن ويرددن أهازيج فريقهن المفضل، ويلتقطن الصور في المدرجات.

وانتهت المواجهة بفوز "بيرسبوليس" بثلاثية نظيفة.

وكانت الشرطة الإيرانية قد اعتقلت في مارس الماضي 35 مشجعة حاولن الدخول إلى الملعب، الذي احتضن مواجهة "بيرسبوليس" ونادي "استقلال" طهران.

المصدر:meduza.io

عمر بيكضاض

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