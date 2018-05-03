مشجعات إيرانيات يتنكرن باللحى وأزياء الرجال لدخول الملعب (فيديو)

تنكرت مشجعات لفريق "بيرسبوليس" الإيراني باللحى وأزياء الرجال لمشاهدة مباراة فريقهن أمام "سيبيدرود" من المدرجات، في تحد صارخ لقوانين البلاد التي تحظر دخول النساء إلى الملاعب.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشجعات الإيرانيات، اللاتي وضعن اللحى والشعر المستعار ولبسن أزياء الرجال، وهن يهتفن ويرددن أهازيج فريقهن المفضل، ويلتقطن الصور في المدرجات.

VIDEO: Iranian girls who sneaked in Azadi Stadium in disguise cheer their team



via: @MahboobKhansaripic.twitter.com/ir1DgNeHMC — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 28 апреля 2018 г.

5 girls sneak in Azadi Stadium in disguise to celebrate Persepolis championship in Iran's Persian Gulf Pro League pic.twitter.com/7VgUi4aQmA — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 28 апреля 2018 г.

وانتهت المواجهة بفوز "بيرسبوليس" بثلاثية نظيفة.

وكانت الشرطة الإيرانية قد اعتقلت في مارس الماضي 35 مشجعة حاولن الدخول إلى الملعب، الذي احتضن مواجهة "بيرسبوليس" ونادي "استقلال" طهران.

المصدر:meduza.io

عمر بيكضاض