أول تعليق لصلاح بعد التأهل لنهائي "التشامبيونز ليغ"

علق النجم المصري محمد صلاح، على تأهل فريقه ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تجاوز عقبة نادي روما في نصف النهائي، بسبعة أهداف لستة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال صلاح عقب المباراة التي أقيمت أمس: "التأهل كان صعبا، وكنا نعلم هذا قبل أن نحط الرحال في العاصمة الإيطالية روما، والنتيجة لا تعني شيئا، والأهم هو التأهل للنهائي".

وتابع هداف ليفربول: "نتطلع للفوز بـ"التشامبيونز ليغ"، وهذه فرصتنا.. إنني متحمس جدا للمباراة النهائية أمام ريال مدريد".

وعن لقاء النهائي واتجاه البعض لوصفه بأنه نهائي صلاح ورونالدو (نجم ريال مدريد)، أكد نجم فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في "البريمير ليغ"، أن الفوز باللقب سيحسب لجميع اللاعبين في الفريق، وليس لأشخاص معينين.

وتابع صلاح "الفوز بدوري أبطال أوروبا حلمي منذ الصغر، وأعلم أنه حلم المصريين والعرب، وأعلم بمدى مساندتهم للفريق".

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف، في الـ26 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات