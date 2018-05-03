مونديال 2018.. تشيرتشيسوف يحدد موعد الإعلان عن قائمة منتخب روسيا

حدد المدير الفني لمنتخب روسيا، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، منتصف الشهر الجاري موعدا للإعلان عن القائمة الموسعة لفريقه المشارك في بطولة كأس العالم روسيا - 2018.

وقال تشيرتشيسوف لوسائل الإعلام: "يجب علينا تقديم القائمة الموسعة من 35 لاعبا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الـ14 أو الـ15 من الشهر الجاري".

وتابع المدرب الروسي: "ربما سنفعل ذلك قبل هذا الموعد.. المباريات لا تزال تلعب، وهناك لاعبان مصابان، ونحتاج لفهم إلى أي مدى هما مستعدان. أعتقد أنه مبدئيا سنعلن عن القائمة الموسعة قبل الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم".

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ولدى تشيرتشيسوف، مهلة حتى الرابع من يونيو المقبل لكي يقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم، قائمته النهائية التي ستتكون من 23 لاعبا.

ويستهل منتخب روسيا مشواره في بطولة كأس العالم 2018، بمواجهة منتخب السعودية في مباراة الافتتاح، في الـ14 من يونيو المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وأوروغواي.

المصدر:RT

عمر بيكضاض