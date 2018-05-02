إنبي ينجو من الهزيمة أمام المصري بهدف قاتل.. (فيديو)

أهدر المصري البورسعيدي فوزا في متناوله أمام ضيفه إنبي (1-1)، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، المؤجلة من الجولة الـ 32 للدوري المصري الممتاز.

بادر أصحاب الأرض بالتسجيل عبر اللاعب عمر موسى، بحلول الدقيقة 57، واقتنص محمد أشرف هدف التعادل لإنبي في الوقت القاتل المحتسب بدلا عن الضائع للقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب.

عمرو موسى يحرز الهدف الاول لفريق المصرى فى مرمى إنبى فى الدقيقة 57 من زمن المباراة

المصرى 1

إنبى 0#ONSPORTpic.twitter.com/cWmCQLpJFj — ON Sport (@ONsportEg) May 2, 2018

الهدف الاول لفريق إنبى فى مرمى المصرى يحرزه محمد أشرف فى الدقيقة 95 من زمن المباراة

المصرى 1

إنبى 1#ONSPORTpic.twitter.com/fIILOSQgJQ — ON Sport (@ONsportEg) May 2, 2018

وانفرد المصري بالمركز الثالث، برصيد 62 نقطة، بينما بقي إنبي في المرتبة السادسة، برصيد 50 نقطة.

المصدر: "twitter/ONsportEg"

نايف الكوردي