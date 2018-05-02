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إنبي ينجو من الهزيمة أمام المصري بهدف قاتل.. (فيديو)

الرياضة

إنبي ينجو من الهزيمة أمام المصري بهدف قاتل.. (فيديو)
twitter/ONsportEg
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أهدر المصري البورسعيدي فوزا في متناوله أمام ضيفه إنبي (1-1)، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، المؤجلة من الجولة الـ 32 للدوري المصري الممتاز.

بادر أصحاب الأرض بالتسجيل عبر اللاعب عمر موسى، بحلول الدقيقة 57، واقتنص محمد أشرف هدف التعادل لإنبي في الوقت القاتل المحتسب بدلا عن الضائع للقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب.

وانفرد المصري بالمركز الثالث، برصيد 62 نقطة، بينما بقي إنبي في المرتبة السادسة، برصيد 50 نقطة.

المصدر: "twitter/ONsportEg"

نايف الكوردي 

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