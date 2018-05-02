"روتور" يخسر أمام "كريليا" في ثاني المباريات التجريبية على"فولغوغراد أرينا"

تجرع نادي "روتور" فولغوغراد مرارة الهزيمة على أرضه أمام كريليا سوفيتوف (0-2)، في المباراة التي احتضنها "فولغوغراد أرينا"، لحساب المرحلة الـ36 من دوري الدرجة الأولى الروسي.

وأحرز ثنائية الضيوف، مدافع "روتور" روسلان أبازوف، بالخطأ في مرمى فريقه، وألكسندر سوبوليف، في الدقيقتين (13 و25) على الترتيب.

وبهذه النتيجة رفع "كريليا" رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم، بينما تجمد رصيد "روتور" عند 37 نقطة في المركز الـ16.

وهذه المباراة التجريبية الثانية التي تقام على ملعب "فولغوغراد أرينا"، الذي سيحتضن 4 مباريات في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018، وهي مواجهات تونس # إنجلترا (18 يونيو)، ونيجيريا # آيسلندا (22 يونيو)، والسعودية # مصر (25 يونيو)، واليابان # بولندا (28 يونيو).

المصدر: تاس

عمر بيكضاض