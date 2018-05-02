الفيفا يقترح إقامة كأس عالم مصغرة كل عامين

اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو إقامة بطولة كأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية منتخبات، كل عامين دون المساس بالمونديال.

وقال إنفانتينو إن البطولة المقترحة ستقام في أكتوبر أو نوفمبر من كل عام فردي اعتبارا من 2021.

وأضاف رئيس الفيفا أن هناك رغبة من مجموعة "جادة وقوية" من المستثمرين لدفع 25 مليار دولار مقابل حقوق هذه البطولة، إضافة إلى نسخة معدلة لكأس العالم للأندية وبمشاركة 24 فريقا اعتبارا من 2021.

وفي المقابل ووفقا لهذا المقترح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات المونديال.

وأرسل إنفانتينو هذه الخطة إلى أعضاء مجلس الفيفا المسؤول عن اتخاذ القرارات لكنها لم تحصل على الموافقة بعد.

المصدر: وكالات