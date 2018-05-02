رئيس اللجنة الأولمبية الروسية لن يترشح لولاية جديدة

أفادت وكالة إنترفاكس بأن الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الروسية ألكسندر جوكوف، لن يترشح لولاية جديدة، بسبب عبء العمل الثقيل الذي يقوم به في منصبه الثاني كنائب رئيس مجلس الدوما.

ونقلت الوكالة عن جوكوف قوله: "في ظل الوضع المعقد الحالي في الرياضة الدولية، فإنه من المهم جدا أن يكون بوسع رئيس اللجنة الأولمبية الروسية العمل بدوام كامل في المنصب. حاليا ليست لدي هذه الإمكانية نظرا لضغط العمل في مجلس الدوما".

وأكد جوكوف أنه لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات، المزمع إقامتها في الـ29 من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن جوكوف يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية منذ عام 2010.

المصدر: life.ru

عمر بيكضاض