رونالدو يتجاوز أسطورة برشلونة بعد "موقعة" البافاري

انفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بالمركز الثاني كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خوضه لقاء الإياب ضد بايرن ميونيخ (2-2)، أمس الثلاثاء.

وشارك كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" في 152 مباراة، في التشامبيونز ليغ حتى الآن، متجاوزا بفارق مباراة الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة سابقا، والسد القطري حاليا، لينفرد بالمركز الثاني كأكثر لاعب مشاركة فى تاريخ دوري الأبطال، ومقلصا الفارق إلى 15 مباراة بينه وبين حامل الرقم القياسي، زميله وأيقونة ريال مدريد السابق، إيكر كاسياس، حارس بورتو البرتغالي حاليا.

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لكن الدون البرتغالي هو الهداف التاريخي للتشامبيونز ليغ، برصيد 120 هدفا، ويتصدر قائمة هدافي النسخة الحالية أيضا للبطولة، برصيد 15 هدفا، ويعتبر أكثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في التشامبيونز ليغ، برصيد 99 فوزا، متفوقا بفارق انتصار واحد على القديس إيكر كاسياس.

من جهة أخرى، سيشارك كريستيانو في النهائي السادس له ضمن دوري الأبطال، بعد أن لعب مع مانشستر يونايتد عامي (2008، 2009)، ومع ريال مدريد أربع مرات (2014، 2016، 2017، 2018)، وسيعادل بذلك رقم أسطورة ميلان، المدافع الإيطالي باولو مالديني، الذي شارك في البطولة ست مرات أيضا بحلتها الجديدة منذ 1992. إلا أن باولو مالديني يحمل الرقم القياسي مع فرانسيسكو خينتو، كأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ نهائيات البطولة الأوروبية المرموقة، برصيد 8 مرات، ويليهما أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو في المركز الثاني برصيد 7 مشاركات، ومن ثم رونالدو.

وستقام المباراة النهائية للنسخة الحالية لدوري الأبطال، يوم الـ 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف، وستجمع ريال مدريد مع الفائز من المواجهة التي تجمع روما وضيفه ليفربول، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي