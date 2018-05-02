سلسلة الأرقام المثيرة.. هل سيحطم المصري الحضري الرقم القياسي في مونديال روسيا

دخل الحارس الكولومبي فريد موندراغون تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم، كأكبر لاعب سنا يلعب في نهائيات البطولة.

ودخل الحارس الكولومبي أرض الملعب، في الدقيقة 85 من عمر المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الياباني (4-1)، في نهائيات كأس العالم البرازيل 2014، وهو في سن 43 عاما و3 أيام، وهذا تذكير بأنه بقيت 43 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018.

وقال فريد موندراغون: "بمجرد أن سجلنا الهدف الثالث، قال لي (المدرب) بيكرمان: هيا، هيا ستدخل الآن! ارتديت بسرعة القميص والقفازات. وفي تلك اللحظة، كانت الإثارة والأدرينالين أقوى من أي شيء آخر".

43 يوماً على انطلاق روسيا 2018🇷🇺

43 عاماً و3 أيام كان عُمر الكولومبي🇨🇴 فريد موندراجون عندما شارك في نهائيات كأس العالم 2014.

ويمكن للأسطورة المصرية🇪🇬 عصام الحضري @ElHadary أن يحطم هذا الرقم ويسجله باسمه لو شارك في روسيا 2018.

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وانتزع الحارس الكولومبي الرقم القياسي كأكبر لاعب سنا يلعب في نهائيات كأس العالم، من المهاجم الكاميروني روجيه ميلا، الذي احتفظ بهذا الرقم طوال 20 عاما.

ولدى حارس المرمى المصري الأسطورة عصام الحضري "السد العالي"، فرصة كبيرة لانتزاع هذا الرقم بدوره من ماندراغون، فيما إذا شارك مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، وسيكون عمر الحضري 45 عاما و5 أشهر، عندما سيستهل منتخب الفراعنة مشواره في مونديال 2018، بمواجهة نظيره الأوروغوياني.

المصدر: "fifa.com"

نايف الكوردي