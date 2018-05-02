راموس يغني مع جماهير الريال.. "نحن ملوك أوروبا" (فيديو)
Reuters
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توجه قائد نادي ريال مدريد سيرخيو راموس بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، صوب جماهير النادي الملكي في المدرجات، وهتف معهم بعض الأهازيج.
وبعد إطلاق حكم مباراة ريال مدريد وضيفه بايرن ميونيخ، صفارته معلنا تأهل الريال إلى نهائي دوري الأبطال، توجه راموس صوب مشجعي فريقه، وأخذ مكبر الصوت، وغنى معهم بعض الأهازيج منها "ملوك أوروبا.. نحن ملوك أوروبا".
🎤 🎶🔊 @SergioRamos— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) 1 мая 2018 г.
Turn up the volume for this video!#APorLa13 | #RMFanspic.twitter.com/CwvAvR88fJ
وتأهل ريال مدريد أمس إلى نهائي دوري أبطال أرووبا للمرة الـ16 في تاريخه، وللعام الثالث على التوالي، بعد فوزه على بايرن ميونيخ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).
المصدر: لينتا.رو
عمر بيكضاض
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