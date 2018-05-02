مدافع منتخب السويد يكشف حظوظ بلاده في مونديال روسيا

تحدث أندرياس غرانكفيست مدافع نادي كراسنودار الروسي ومنتخب السويد، عن كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف، وعن حظوظ منتخب بلاده في البطولة.

ونقل موقع "سبورت 24" عن المدافع السويدي: "كأس العالم 2018 ستكون رائعة. سأكون سعيدا بالعودة إلى روسيا، لأنها تعني الكثير بالنسبة إلي، حيث قضيت خمس سنوات فيها".

إقرأ المزيد

وأعرب غرانكفيست عن أمله في تجاوز السويد دور المجموعات، حيث تواجه كلا من ألمانيا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وأضاف: "بالنسبة إلينا، المنافس الأكثر خطورة هو ألمانيا. في مجموعتنا الألمان هم المرشحون وقد يتوجون باللقب.. مواجهة المكسيك، وكوريا الجنوبية، يجب أن تمكننا من التأهل إلى الدور الثاني. وبشكل عام، أود أن ألعب ضد البرازيل. هذا يجب أن يكون مثيرا للاهتمام".

وتبدو فرص المنتخب السويدي قائمة لبلوغ الدور الثاني من بطولة كأس العالم المقبلة، لامتلاكه لاعبين ينشطون في أقوى البطولات الأوروبية.

المصدر:RT

عمر بيكضاض