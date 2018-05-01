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بعد قطع المغرب علاقته بها.. لمن ستصوت إيران لاستضافة مونديال 2026؟

الرياضة

بعد قطع المغرب علاقته بها.. لمن ستصوت إيران لاستضافة مونديال 2026؟
RT
هل ضاع الصوت الإيراني؟
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بدأ عشاق كرة القدم في المغرب يتساءلون عن هوية البلد الذي ستصوت له إيران في انتخابات اختيار مستضيف مونديال 2026، بعد قطع الرباط علاقتها الدبلوماسية مع طهران.

ويتنافس المغرب مع الملف الأمريكي الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وبعدما أكدت تقارير إعلامية مغربية في وقت سابق أن إيران ستمنح صوتها للمغرب، طرحت الآن أكثر من علامة استفهام حول مصير الصوت الإيراني، ويتساءل كثيرون، إن كانت الدولة الفارسية ستصوت للمغرب، الذي قطع علاقاته الدبلوماسية معها، بحجة دعم طهران لجبهة البوليساريو، أم سيذهب الصوت الإيراني للملف الثلاثي، الذي يضم الولايات المتحدة، والتي يشوب التوتر والجفاء علاقاتها مع إيران منذ عقود.

ويتوقع بعض خبراء كرة القدم، في ظل الأزمة الإيرانية المغربية الأخيرة، أن تمتنع إيران عن التصويت في الانتخابات التي ستعقد في موسكو في الـ13 من يونيو المقبل، عشية المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018.

وستصوت 207 دول لاختيار مستضيف مونديال 2026، ويتوجب على أحد الملفين الحصول على 104 أصوات (أو قل من ذلك بقليل إذا امتنعت بعض الدول عن التصويت)، ليضمن الفوز بشرف تنظيم مونديال 2026.

المصدر:RT

عمر بيكضاض

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