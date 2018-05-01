في مثل هذا اليوم.. دشن ميسي حقبته الذهبية مع البارسا (فيديو)

يوافق الأول من مايو للذكرى الـ13 لتسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع الفريق الأول لنادي برشلونة.

وأحرز ميسي في الأول من مايو 2005، أول أهدافه خلال اللقاء الذي جمع البارسا بنادي ألباسيتي في المرحلة الـ34 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتلقى ميسي تمريرة عالية من فوق رؤوس المدافعين (لوب) من النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، ليرفع "البرغوث" الكرة بلمسة سحرية فوق حارس ألباسيتي، محرزا هدفا رائعا.

ومثل ذلك الهدف انطلاقة حقيقة لمسيرة ميسي المظفرة مع نادي برشلونة، الذي قاده للتتويج بمجموعة من الألقاب المحلية، والقارية، والعالمية.

وإضافة إلى ألقابه الجماعية مع برشلونة، فقد حصد ميسي عدة جوائز فردية، أبرزها تتويجه بالحذاء الذهبي 4 مرات والخامس في الطريق، والكرة الذهبية 5 مرات.

ويعتبر ميسي واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وربما الأفضل على الإطلاق، لو نجح في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين نحو التتويج بلقب مونديال روسيا 2018.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض