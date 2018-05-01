مونديال 2026.. ترامب يدعو الأفارقة لدعم الملف الأمريكي الشمالي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيجيريا وجنوب إفريقيا لدعم الملف الأمريكي الشمالي، لاستضافة نهائيات مونديال 2026، رابطا هذا الدعم على ما يبدو بمساعدة اقتصادية أمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النيجيري محمدو بخاري: "آمل أن تدعمكم جميع الدول الإفريقية ودول العالم، وأن يدعموا ترشيحنا مع كندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026".

وأضاف: "سنرى بعناية شديدة وسنقدر كل المساعدة التي يقدمونها لنا لهذا الترشيح".

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ويبدو أن ترامب يربط هذا الترشيح بالتجارة، موضحا قبل الحديث عن مونديال 2026، أن الولايات المتحدة تأمل أن تكون الشريك الاقتصادي المختار في القارة الإفريقية والعالم، حيث قال: "ترون ما يحدث في مجال التجارة والولايات المتحدة. إننا نحظى بالاحترام مرة أخرى".

وهدد ترامب الأسبوع الماضي بعقوبات اقتصادية ضد الدول التي لن تصوت لصالح المشروع الثلاثي المسمى "يونايتد 2026".

يذكر أن المغرب هو البلد الوحيد المنافس للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والذي يبدو المرشح الأقوى لاستضافة نسخة 2026 التي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا.

وسيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البلد المضيف في 13 من يونيو المقبل في موسكو، عشية انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض