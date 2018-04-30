توتنهام يعود إلى سكة الانتصارات .. وكين يواصل مطاردته للفرعون صلاح

استعاد توتنهام ذاكرة الانتصارات، على حساب ضيفه واتفورد، بفوزه عليه (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي توتنهام كل من، ديلي ألي وهاري كين، في الدقيقتين (16، 48)، على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ويمبلي"، في العاصمة لندن.

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ورفع هاري كين رصيده إلى 27 هدفا، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البريمير ليغ، مقلصا الفارق إلى أربعة أهداف بينه وبين مهاجم ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، متصدر قائمة الهدافين.

وحقق توتنهام أول انتصار له بعد خسارة وتعادل على التوالي، ورفع رصيده إلى 71 نقطة حصدها من (35 مباراة)، ويحتل المركز الرابع، مقلصا الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين ليفربول، صاحب المرتبة الثالثة.

في المقابل، يشغل واتفورد المركز الثاني عشر على سلم ترتيب البريمير ليغ، برصيد 38 نقطة.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي