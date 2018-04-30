شاهد.. لاعبو برشلونة يجوبون شوارع المدينة احتفالا بالثنائية

احتفل نادي برشلونة، اليوم الاثنين، بتحقيق لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، للمرة الـ 25 في تاريخه، عقب فوزه على ديبورتيفو لاكورونيا (4-2)، الأحد، ضمن المرحلة الـ 35 من الليغا.

وجاب لاعبو الفريق الكتالوني والطاقم الفني، شوارع مدينة برشلونة على متن حافلة مكشوفة، للاحتفال مع جماهير النادي.

ووضع كأسي الليغا والملك في مقدمة الحافلة المكشوفة، وارتدى اللاعبون قميصا مكتوب عليه "ثنائية موسم 2017-2018".

المصدر: "facebook/fcbarcelona"

نايف الكوردي