كراسنودار يوقف زحف قطار لوكوموتيف موسكو نحو اللقب

أخفق لوكوموتيف موسكو في حسم لقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، لصالحه مبكرا، على حساب مضيفه كراسنودار إثر هزيمته أمامه (0-2)، اليوم الاثنين، ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري.

وحملت ثنائية فريق كراسنودار توقيع مهاجمه فيودو سمولوف سجلهما خلال دقيقتين الـ (67 من ضربة جزاء، و68)، من عمر المباراة.

وتوقف رصيد لوكوموتيف موسكو، عند 57 نقطة، ويحتل صدارة الدوري، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، جاره سبارتاك موسكو حامل اللقب.

ويحتاج لوكوموتيف موسكو إلى نقطتين للتتويج بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز، لأول مرة منذ العام 2004، ويستضيف فريق زينيت بطرسبورغ، في الجولة قبل الأخيرة، ومن ثم يحل ضيفا على أرسنال، في مدينة تولا، ضمن الجولة الختامية للدوري.

في المقابل، رفع كراسنودار رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 50 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس، معززا حظوظه في المنافسة على حق المشاركة في الساحة الأوروبية.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي