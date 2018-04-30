شارابوفا تتراجع 12 مركزا في تصنيف المحترفات

تراجعت النجمة الروسية ماريا شارابوفا 12 مركزا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

وجاءت النجمة الروسية المصنفة أولى عالميا سابقا في المركز الـ53 برصيد 1073 نقطة.

في المقابل، حافظت الرومانية سيمونا هاليب على صدارة التصنيف العالمي، بينما حلت الدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز الثاني، تلتها الإسبانية غاربي موغوروزا في المركز الثالث.

فيما يلي تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الرومانية سيمونا هاليب 8055 نقطة.

2- الدنماركية كارولين فوزنياكي 6790

3- الإسبانية غاربيني موغوروزا 6065

4- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 5450

5- اللاتفية يلينا أوستابنكو 5382

6- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5100

7- الفرنسية كارولين غارسيا 4700

8- الأمريكية فينوس وليامز 4278

9- الأمريكية سلوان ستفيانز 3939

10- التشيكية بيوترا كفيتوفا3270

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض