بالفيديو.. مدرب يتفوق على لاعبيه في تنفيذ الكرات الثابتة

تفوق مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على لاعبيه في تنفيذ الكرات الثابتة، خلال حصة تدريبية، استعداد لمواجهة ضيفه واتفورد، في المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبارى ماوريسيو بوكيتينو ومساعده جيسوس بيريز مع الثنائي المهاجم الهداف هاري كين والنجم الدنماركي كريستيان إركسن، في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة.

ونجح المدرب الأرجنتيني في إصابة الهدف مرتين، بينما لم يفلح أي من البقية في إصابة الهدف.

ويستضيف توتنهام فريق واتفورد، اليوم الثلاثاء، على ملعب "ويمبلي"، وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل توتنهام المركز الرابع، برصيد 68 نقطة، حصدها من (34 مباراة)، بفارق أربع نقاط خلف ليفربول، صاحب المرتبة الثالثة، في حين يشغل واتفورد المركز الثاني عشر على سلم ترتيب البريمير ليغ، برصيد 38 نقطة.

المصدر: "facebook/TottenhamHotspur"

نايف الكوردي