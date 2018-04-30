شاهد الصورة التي أزّمت العلاقات بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري

أثارت صورة نجم المنتخب الوطني المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ضجة كبيرة في الأيام القليلة الماضية وحرّكت الجدل بين اللاعب واتحاد الكرة المصري.

أزمة العلاقات بين صلاح والاتحاد المصري، ثارت إثر صورة صلاح الملصقة على طائرة المنتخب المصري التي ستنقل البعثة المصرية للمشاركة في كأس العالم في روسيا.

وتكمن نقطة الخلاف في أن اتحاد الكرة المصري، ألصق صورة صلاح منفردا على الطائرة، مما سبب أزمة مع شركة الإعلانات المسؤولة عن اللاعب.

المصدر: "مواقع مصرية"